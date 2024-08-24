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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1800 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1800 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1800 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 3,370

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1800
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1800 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4916 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.

Сохранность
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  • Künker (3)
Гамбург Дукат 1800 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
1591 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Гамбург Дукат 1800 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
4957 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Гамбург Дукат 1800 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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