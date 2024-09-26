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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1800 года O.H.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1800 года O.H.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1800 года O.H.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 226,560

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1800
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1800 года со знаком O.H.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1436 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1800 O.H.K. на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1800 O.H.K. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1800 O.H.K. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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