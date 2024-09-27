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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

2 дуката 1800 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 2 дуката 1800 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 2 дуката 1800 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 6,981 гр
  • Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 811

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1800
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1800 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4737 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
  • Künker (2)
Гамбург 2 дуката 1800 на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Гамбург 2 дуката 1800 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
1819 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Гамбург 2 дуката 1800 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
2402 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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