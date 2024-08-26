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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 30,240

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1823
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1343 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 H.S.K. на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 H.S.K. на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
788 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 H.S.K. на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 H.S.K. на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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