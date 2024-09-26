Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1804 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 7,284
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1804
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1804 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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