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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1804 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1804
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1804
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 8
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