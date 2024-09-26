Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
2 дуката 1804 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 6,981 гр
- Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,072
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 2 дуката
- Год 1804
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1804 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2112 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 5 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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