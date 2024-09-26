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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

2 дуката 1804 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 2 дуката 1804 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 2 дуката 1804 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 6,981 гр
  • Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,072

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1804
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1804 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2112 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 5 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе ANTIUM AURUM - October 12, 2022
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
1541 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Frühwald - May 22, 2016
Продавец Frühwald
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Гамбург 2 дуката 1804 на аукционе UBS - January 29, 2001
Продавец UBS
Дата 29 января 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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