Дукат 1872 года B (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1872 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 771 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1150 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2023.

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