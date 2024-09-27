Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1872 года B (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 30,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1872
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1872 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 771 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1150 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
916 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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