Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1872 года B (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1872 года B - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1872 года B - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 30,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1872
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1872 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 771 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1150 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (5)
  • Emporium Hamburg (9)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (4)
  • Heritage Eur (2)
  • Künker (16)
  • Leu (1)
  • Möller (1)
  • Rhenumis (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (3)
  • Via (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (5)
  • Westfälische (2)
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
916 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Via - November 6, 2023
Продавец Via
Дата 6 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Aurea - June 5, 2021
Продавец Aurea
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Spink - December 13, 2020
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе VL Nummus - September 15, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1872 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1872 года Все гамбургские монеты гамбургские золотые монеты гамбургские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск