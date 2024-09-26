Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

1 шиллинг 1832 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1832 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 1 шиллинг 1832 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 142,272

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1832
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1832 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4158 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 125 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • WAG (2)
Гамбург 1 шиллинг 1832 H.S.K. на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1832 H.S.K. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1832 H.S.K. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 1 шиллинг 1832 H.S.K. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 1 шиллинг 1832 H.S.K. на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1832 H.S.K. на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1832 года Все гамбургские монеты гамбургские серебряные монеты гамбургские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск