Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
1 шиллинг 1832 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 142,272
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1832
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1832 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4158 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 125 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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