1 шиллинг 1832 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1832 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4158 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 125 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

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