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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

1 шиллинг 1837 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1837 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 1 шиллинг 1837 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 152,639

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1837
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1837 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Stack's - March 1, 2023
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Heritage - December 31, 2020
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Heritage - December 31, 2020
Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1837 H.S.K. на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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