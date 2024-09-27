1 шиллинг 1837 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1837 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность UNC (4) AU (2) XF (9) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS65 (2) Сервис NGC (1) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Emporium Hamburg (1)

Grün (1)

Heritage (2)

Katz (8)

Künker (2)

Münz Zentrum Rheinland (3)

Russiancoin (10)

Stack's (1)

Денга1700 (1)