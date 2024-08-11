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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1837 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1837
Средняя цена 660 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1837 H.S.K.
Средняя цена 60 $
Продажи
0 29
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