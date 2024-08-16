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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1837 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1837 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1837 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 8,156

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1837
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1837 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3956 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 27 июня 2019.

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Гамбург Дукат 1837 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Гамбург Дукат 1837 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 525 USD
Гамбург Дукат 1837 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
426 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Гамбург Дукат 1837 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1837 на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1837 на аукционе Künker - December 18, 2013
Продавец Künker
Дата 18 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1837 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1837 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1837 на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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