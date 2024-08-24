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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1865 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1865 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1865 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 23,755

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1865
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1865 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27348 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1058 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
815 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гамбург Дукат 1865 на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Гамбург Дукат 1865 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Гамбург Дукат 1865 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
Гамбург Дукат 1865 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Гамбург Дукат 1865 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
Гамбург Дукат 1865 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Гамбург Дукат 1865 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Гамбург Дукат 1865 на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1865 на аукционе Aurea - December 6, 2014
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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