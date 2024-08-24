Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1865 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 23,755
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1865
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1865 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27348 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1058 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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