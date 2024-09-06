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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1865 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1865
Средняя цена 630 $
Продажи
0 43
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