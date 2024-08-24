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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1848 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1848 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1848 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,434

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1848
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1848 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6227 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1848 на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Гамбург Дукат 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1065 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гамбург Дукат 1848 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1848 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1848 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1848 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1848 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1848 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1848 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1848 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1848 на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1848 на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1848 на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1848 на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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