Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1848 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,434
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1848
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1848 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6227 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1065 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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