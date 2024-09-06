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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1805 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1805 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1805 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,466

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1805
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1805 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4748 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (3)
Гамбург Дукат 1805 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
1837 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Гамбург Дукат 1805 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
1557 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Гамбург Дукат 1805 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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