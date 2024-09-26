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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1820 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1820 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1820 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 7,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1820
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1820 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31506 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3480 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Гамбург Дукат 1820 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1939 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Гамбург Дукат 1820 на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Гамбург Дукат 1820 на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1820 на аукционе Heritage - August 7, 2020
Гамбург Дукат 1820 на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Гамбург Дукат 1820 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Гамбург Дукат 1820 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1820 на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Гамбург Дукат 1820 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1820 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1820 на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1820 на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1820 на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Гамбург Дукат 1820 на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 29 апреля 1974
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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