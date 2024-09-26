Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1820 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 7,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1820
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1820 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31506 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3480 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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