Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1808 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 7,500
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1808
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1808 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30568 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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