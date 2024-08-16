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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1808 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1808 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1808 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 7,500

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1808
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1808 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30568 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • UBS (1)
Гамбург Дукат 1808 на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
964 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Гамбург Дукат 1808 на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
1259 $
Цена в валюте аукциона 1090 EUR
Гамбург Дукат 1808 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1808 на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Гамбург Дукат 1808 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1808 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Гамбург Дукат 1808 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Гамбург Дукат 1808 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1808 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1808 на аукционе Aurea - December 7, 2013
Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1808 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1808 на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1808 на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1808 на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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