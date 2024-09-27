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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1808 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1808
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Дукат 1808
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
32 шиллинга 1808 H.S.K.
Средняя цена 130 $
Продажи
0 139
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