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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

2 дуката 1808 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 2 дуката 1808 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 2 дуката 1808 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 6,981 гр
  • Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,250

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1808
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1808 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8149 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2900 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
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  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
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  • Künker (8)
  • Möller (1)
  • UBS (1)
Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
3467 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 2 дуката 1808 на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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