Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
2 дуката 1808 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 6,981 гр
- Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,250
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 2 дуката
- Год 1808
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1808 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8149 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2900 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
3467 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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