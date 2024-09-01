Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1850 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,430
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1850
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1850 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24141 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1093 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Grün (2)
- Heritage (2)
- Künker (8)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- UBS (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
639 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Дукат 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск