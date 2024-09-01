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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1850 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1850 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1850 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,430

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1850
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1850 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24141 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1093 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • UBS (1)
Гамбург Дукат 1850 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
639 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Гамбург Дукат 1850 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
915 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Гамбург Дукат 1850 на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1850 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Гамбург Дукат 1850 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1850 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1850 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1850 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1850 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1850 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1850 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1850 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1850 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1850 на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность AU
Цена
Гамбург Дукат 1850 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1850 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1850 на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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