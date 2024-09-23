Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
1 шиллинг 1828 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 141,600
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1828
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1828 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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