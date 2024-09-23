1 шиллинг 1828 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1828 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

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