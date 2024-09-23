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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1832 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1832 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1832 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,500

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1832
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1832 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Spink UK за 2400 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1832 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1464 $
Цена в валюте аукциона 1375 EUR
Гамбург Дукат 1832 на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Гамбург Дукат 1832 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1832 на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Гамбург Дукат 1832 на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1832 на аукционе Filatelie Klim - October 31, 2021
Продавец Filatelie Klim
Дата 31 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург Дукат 1832 на аукционе Rapp - November 25, 2020
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1832 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1832 на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Гамбург Дукат 1832 на аукционе Aurea - December 6, 2015
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1832 на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1832 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1832 на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1832 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1832 на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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