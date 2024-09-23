Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1832 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,500
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1832
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1832 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Spink UK за 2400 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (2)
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Filatelie Klim
Дата 31 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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