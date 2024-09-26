Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1815 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,965
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1815
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1815 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4758 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
593 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Где продать?
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