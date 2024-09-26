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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1815 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1815 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1815 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Auktionshaus Tietjen+Co oHg

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,965

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1815
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1815 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4758 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Westfälische (1)
Гамбург Дукат 1815 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
593 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Гамбург Дукат 1815 на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гамбург Дукат 1815 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1815 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1815 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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