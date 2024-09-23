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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1866 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1866 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1866 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 17,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1866
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1866 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 1200 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Гамбург Дукат 1866 на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
818 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Гамбург Дукат 1866 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Гамбург Дукат 1866 на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Stack's - January 19, 2017
Гамбург Дукат 1866 на аукционе Stack's - January 19, 2017
Продавец Stack's
Дата 19 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Chaponnière - November 22, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Heritage Eur - May 26, 2012
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1866 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1866 на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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