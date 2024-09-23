Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1866 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 17,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1866
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1866 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 1200 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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