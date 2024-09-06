Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1818 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 7,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1818
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1818 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21010 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1572 $
Цена в валюте аукциона 241000 JPY
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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