Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1818 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1818 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1818 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 7,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1818
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1818 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21010 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Baldwin's (1)
  • CNG (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (7)
  • Stack's (1)
  • Westfälische (1)
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1572 $
Цена в валюте аукциона 241000 JPY
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1818 на аукционе CNG - June 19, 2012
Продавец CNG
Дата 19 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Гамбург Дукат 1818 на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1818 года Все гамбургские монеты гамбургские золотые монеты гамбургские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Категория
Год
Поиск