Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1824 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 6,970
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1824
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1824 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3947 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 27 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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