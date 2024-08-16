Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1869 года B (Гамбург, Вольный город)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 25,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1869
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1869 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1500 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Filatelie Klim
Дата 31 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 23 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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