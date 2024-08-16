Дукат 1869 года B (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1869 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1500 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.

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