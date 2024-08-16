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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1869 года B (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1869 года B - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1869 года B - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 25,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1869
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1869 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1500 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
1604 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
529 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Гамбург Дукат 1869 B на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Гамбург Дукат 1869 B на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Filatelie Klim - October 31, 2021
Продавец Filatelie Klim
Дата 31 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Aurea - May 21, 2016
Продавец Aurea
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Frühwald - February 23, 2014
Продавец Frühwald
Дата 23 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1869 B на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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