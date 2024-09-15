Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1825 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,400
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1825
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1825 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
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