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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1825 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1825 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1825 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,400

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1825
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1825 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (1)
Гамбург Дукат 1825 на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность XF
Цена
1170 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гамбург Дукат 1825 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
2066 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Гамбург Дукат 1825 на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1825 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1825 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1825 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1825 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Гамбург Дукат 1825 на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1825 на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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