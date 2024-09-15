1 шиллинг 1823 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1823 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5350 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.

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