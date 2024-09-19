Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1857 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,732
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1857
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1857 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4800 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
549 $
Цена в валюте аукциона 76000 JPY
Продавец VL Nummus
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 21 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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