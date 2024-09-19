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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1857 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1857 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1857 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,732

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1857
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1857 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4800 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
549 $
Цена в валюте аукциона 76000 JPY
Гамбург Дукат 1857 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Гамбург Дукат 1857 на аукционе VL Nummus - November 7, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Rauch - April 11, 2018
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Felzmann - February 21, 2011
Продавец Felzmann
Дата 21 февраля 2011
Сохранность AU
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Leu - October 30, 2009
Продавец Leu
Дата 30 октября 2009
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1857 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1857 на аукционе Leu - October 22, 2002
Продавец Leu
Дата 22 октября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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