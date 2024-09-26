Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1821 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,900
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1821
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1821 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4763 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
992 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
758 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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