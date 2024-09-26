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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1821 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1821 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1821 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,900

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1821
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1821 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4763 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Гамбург Дукат 1821 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
992 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Гамбург Дукат 1821 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
758 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Гамбург Дукат 1821 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1821 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1821 на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1821 на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1821 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1821 на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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