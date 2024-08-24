Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1860 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 14,246
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1860
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1860 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25114 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- Heritage (3)
- HERVERA (1)
- Künker (9)
- Münzen & Medaillen (1)
- Numisbalt (3)
- Rhenumis (1)
- Roma Numismatics (1)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- WAG (1)
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 3200 DKK
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Дукат 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск