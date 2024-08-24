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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1860 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1860 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1860 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 14,246

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1860
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1860 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25114 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Гамбург Дукат 1860 на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Гамбург Дукат 1860 на аукционе Bruun Rasmussen - April 30, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 3200 DKK
Гамбург Дукат 1860 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Aurea - May 19, 2018
Продавец Aurea
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1860 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1860 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1860 на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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