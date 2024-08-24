Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1827 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,001
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1827
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1827 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 1250 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- CNG (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Künker (4)
- Münzen & Medaillen (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Дукат 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск