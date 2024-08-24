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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1827 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1827 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1827 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,001

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1827
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1827 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 1250 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2021.

Сохранность
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  • CNG (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Künker (4)
  • Münzen & Medaillen (1)
Гамбург Дукат 1827 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Гамбург Дукат 1827 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1377 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Гамбург Дукат 1827 на аукционе Dorotheum - November 26, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1827 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1827 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1827 на аукционе CNG - October 13, 2015
Продавец CNG
Дата 13 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1827 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1827 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1827 на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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