Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1852 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 8,497
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1852
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1852 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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