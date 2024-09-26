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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1852 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1852 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1852 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 8,497

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1852
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1852 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1852 на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 650 CHF
Гамбург Дукат 1852 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Гамбург Дукат 1852 на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1852 на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1852 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1852 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1852 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1852 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Гамбург Дукат 1852 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1852 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1852 на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1852 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1852 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1852 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Гамбург Дукат 1852 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1852 на аукционе Heritage - June 3, 2005
Гамбург Дукат 1852 на аукционе Heritage - June 3, 2005
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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