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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1811 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1811 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1811 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,595

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1811
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1811 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1475 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1700 EUR. Торги состоялись 3 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Gärtner (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • Teutoburger (2)
Гамбург Дукат 1811 на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
1098 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Гамбург Дукат 1811 на аукционе Anticomondo - March 18, 2021
Продавец Anticomondo
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Гамбург Дукат 1811 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
1250 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гамбург Дукат 1811 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1811 на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1811 на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1811 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1811 на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1811 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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