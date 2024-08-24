Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1811 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,595
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1811
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1811 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1475 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1700 EUR. Торги состоялись 3 мая 2016.
Сохранность
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- Teutoburger (2)
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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