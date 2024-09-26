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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1845 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1845 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1845 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 12,049

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1845
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1845 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе H.D. Rauch за 850 EUR. Торги состоялись 17 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1845 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Гамбург Дукат 1845 на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
970 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Гамбург Дукат 1845 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1845 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1845 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1845 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1845 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Гамбург Дукат 1845 на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1845 на аукционе Heritage - January 11, 2003
Гамбург Дукат 1845 на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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