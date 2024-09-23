Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1845 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1845
Средняя цена 700 $
Продажи
0 8
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Категория
Год
Поиск