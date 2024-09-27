Дукат 1868 года B (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1868 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33862 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

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