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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1868 года B (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1868 года B - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1868 года B - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 25,700

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1868
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1868 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33862 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1315 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Heritage - January 21, 2020
Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Heritage - January 17, 2018
Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1868 B на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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