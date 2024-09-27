Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1868 года B (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 25,700
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1868
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1868 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33862 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 21 января 2020.
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1315 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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