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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1870 года B (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1870 года B - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1870 года B - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 26,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1870
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1870 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg за 1550 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wormser Auktionshaus (1)
Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Heritage - March 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Heritage - September 11, 2018
Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Leu - October 30, 2009
Продавец Leu
Дата 30 октября 2009
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1870 B на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
Гамбург Дукат 1870 B на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Münzen & Medaillen - May 18, 2005
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 18 мая 2005
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1870 B на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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