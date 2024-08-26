Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1870 года B (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 26,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1870
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1870 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg за 1550 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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