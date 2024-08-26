Дукат 1870 года B (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1870 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg за 1550 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2022.

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