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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1819 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1819 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1819 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 8,901

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1819
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1819 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6217 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1819 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Гамбург Дукат 1819 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
988 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гамбург Дукат 1819 на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1819 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1819 на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1819 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1819 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1819 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Гамбург Дукат 1819 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1819 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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