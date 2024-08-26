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1819
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1819
Монеты Гамбурга 1819 года
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Золотые монеты
Дукат 1819
Средняя цена
850 $
Продажи
0
9
Серебряные монеты
1 шиллинг 1819 H.S.K.
Средняя цена
180 $
Продажи
0
1
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Гамбург
Период
1800-1872
Вольный город
1800-1872
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