Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1842 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1842 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1842 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 12,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1842
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1842 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4785 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (2)
  • Künker (5)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
1174 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1842 на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Hess Divo - May 25, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 25 мая 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1842 на аукционе WAG - December 28, 2014
Продавец WAG
Дата 28 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1842 на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1842 на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1842 на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1842 на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1842 на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1842 года Все гамбургские монеты гамбургские золотые монеты гамбургские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск