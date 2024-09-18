Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1842 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 12,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1842
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1842 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4785 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Heritage (1)
- Hess Divo (2)
- Künker (5)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (5)
- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
1174 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 25 мая 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Дукат 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск