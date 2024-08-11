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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1862 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1862 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1862 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 15,200

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1862
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1862 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5069 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
585 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Гамбург Дукат 1862 на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Гамбург Дукат 1862 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Lugdunum - March 6, 2019
Продавец Lugdunum
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1862 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Heritage - January 11, 2003
Гамбург Дукат 1862 на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1862 на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Гамбург Дукат 1862 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи Дукат 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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