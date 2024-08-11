Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1862 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 15,200
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1862
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1862 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5069 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Lugdunum
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность MS63 NGC
Цена
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