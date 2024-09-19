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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1806 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1806 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1806 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1806
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1806 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30461 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 6 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage Eur (1)
  • Künker (8)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (2)
Гамбург Дукат 1806 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гамбург Дукат 1806 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
966 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Гамбург Дукат 1806 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Гамбург Дукат 1806 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Гамбург Дукат 1806 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Гамбург Дукат 1806 на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1806 на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Гамбург Дукат 1806 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1806 на аукционе V. GADOURY - December 6, 2014
Продавец V. GADOURY
Дата 6 декабря 2014
Сохранность SP62 PCGS
Цена
Гамбург Дукат 1806 на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1806 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1806 на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1806 на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1806 на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1806 на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1806 на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1806 на аукционе Heritage - January 9, 2006
Гамбург Дукат 1806 на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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