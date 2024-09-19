Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1806 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1806
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1806 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30461 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 6 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (2)
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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