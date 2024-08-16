Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1859 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,119
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1859
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1859 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31507 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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