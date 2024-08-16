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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1859 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1859 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1859 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,119

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1859
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1859 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31507 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Гамбург Дукат 1859 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Гамбург Дукат 1859 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Гамбург Дукат 1859 на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Heritage - August 7, 2020
Гамбург Дукат 1859 на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе CNG - January 28, 2020
Продавец CNG
Дата 28 января 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Heritage - September 17, 2015
Гамбург Дукат 1859 на аукционе Heritage - September 17, 2015
Продавец Heritage
Дата 17 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1859 на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1859 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1859 на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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