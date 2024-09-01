Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1801 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1801 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1801 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 7,236

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1801
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1801 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6440 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WDA - MiM (1)
Гамбург Дукат 1801 на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Гамбург Дукат 1801 на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
622 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Гамбург Дукат 1801 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
1274 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гамбург Дукат 1801 на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Гамбург Дукат 1801 на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1801 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1801 на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Гамбург Дукат 1801 на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1801 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Гамбург Дукат 1801 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1801 года Все гамбургские монеты гамбургские золотые монеты гамбургские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск