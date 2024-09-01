Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1801 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 7,236
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1801
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1801 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6440 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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