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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1801 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1801
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Дукат 1801
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 6
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