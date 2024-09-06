Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

2 дуката 1801 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 2 дуката 1801 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 2 дуката 1801 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 6,981 гр
  • Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,273

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1801
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1801 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4738 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (4)
  • Leu (1)
  • Westfälische (1)
Гамбург 2 дуката 1801 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
1809 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Гамбург 2 дуката 1801 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
1023 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Гамбург 2 дуката 1801 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Гамбург 2 дуката 1801 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1801 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1801 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
Гамбург 2 дуката 1801 на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Гамбург 2 дуката 1801 на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург 2 дуката 1801 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Гамбург 2 дуката 1801 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
Гамбург 2 дуката 1801 на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1801 года Все гамбургские монеты гамбургские золотые монеты гамбургские монеты номиналом 2 дуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск