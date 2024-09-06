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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1802 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1802 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1802 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,199

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1802
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1802 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 864 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Frühwald (1)
  • Gärtner (1)
  • Künker (3)
  • Leu (1)
Гамбург Дукат 1802 на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
982 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Гамбург Дукат 1802 на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
887 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гамбург Дукат 1802 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1802 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1802 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1802 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Гамбург Дукат 1802 на аукционе Leu - October 25, 2004
Продавец Leu
Дата 25 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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